В Оренбуржье отметили снижение детской смертности на 17% после открытия больницы

Однако в регионе сокращается численность населения и рождаемость, отметил исполняющий обязанности замминистра здравоохранения области Павел Орлов

ОРЕНБУРГ, 17 октября. /ТАСС/. Строительство Областной детской клинической больницы в Оренбурге и ее досрочный ввод в эксплуатацию в конце 2023 года позволили достичь снижения детской смертности и повысить качество оказания медицинской помощи. Об этом ТАСС сообщил исполняющий обязанности заместителя министра здравоохранения Оренбургской области Павел Орлов в ответе на запрос агентства.

"Строительство Областной детской клинической больницы завершилось досрочно в 2023 году. В 2024 году в Оренбургской области отмечалось снижение детской смертности на 17,4%, а показатель младенческой смертности в 2024 году достиг своего исторического минимума и составил 3,5 на 1 000 родившихся живыми", - отметил он.

Показатели детской и младенческой смертности, по словам Орлова, имеет стабильную тенденцию к снижению. Происходит это благодаря целенаправленному развитию в Оренбургской области современных технологий, внедрению маршрутизации по профилям заболеваний. При этом в регионе сокращается численность населения и рождаемость, констатируют в министерстве.

Запущенный в конце 2023 года новый комплекс Областной детской клинической больницы в Оренбурге объединил три стационарных подразделения, которые располагались ранее в разных точках города. Площадь больницы увеличилась с 10 тыс. до 55 тыс. кв. м региональные власти ранее сообщали, что стационар больницы рассчитан на 430 коек, мощность консультативного центра - 400 посещений в смену.