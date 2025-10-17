В ЛНР с начала 2025 года принудительно выдворили свыше 40 иностранцев

Также приняли 409 решений о неразрешении въезда на территорию РФ

ЛУГАНСК, 17 октября. /ТАСС/. Более 300 иностранцев с начала 2025 года выдворили с территории Луганской Народной Республики, 42 из них - принудительно. Об этом ТАСС сообщил начальник УВМ МВД по республике Руслан Найда.

"Судами Луганской Народной Республики и территориальными органами [с начала года] вынесено 306 решений об административном выдворении за пределы Российской Федерации: в форме самостоятельного контролируемого выезда за пределы Российской Федерации - 264, в форме принудительного выдворения - 42", - сказал он.

Найда добавил, что с начала года принято 409 решений о неразрешении въезда на территорию РФ. "За указанный период иностранными гражданами совершенно 11 преступлений, из которых гражданами Республики Узбекистан - 3, Эстонии - 1, Республики Армения - 2, Азербайджанской Республики - 3, Таджикистана - 1, Республики Казахстан - 1", - сообщил Найда.

Собеседник агентства подчеркнул, что в целом миграционная ситуация на территории ЛНР "находится под контролем МВД по Луганской Народной Республике и характеризуется как стабильная".