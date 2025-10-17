В Нижнем Новгороде открывается ЭКГ-форум "Со.Знание"

В рамках деловой программы запланировано более 20 сессий

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 октября./ТАСС/. ЭКГ-форум ответственного бизнеса "Со.Знание" открывается в Нижнем Новгороде.

В рамках деловой программы запланировано более 20 сессий, посвященных вопросам экономики, социальной политики, демографии и экологии. Главным событием станет пленарная сессия "Экономическая эффективность и социальная справедливость. Вклад бизнеса в развитие страны", модератором которой выступит генеральный директор ТАСС Андрей Кондрашов.

В мероприятии также примут участие полномочные представители президента России в ЦФО и ПФО. Пленарная сессия завершится награждением лидеров ЭКГ-рейтинга Приволжского федерального округа.

ЭКГ-форум "Со.Знание" проходит при поддержке аппарата полномочного представителя президента России в ЦФО и правительства Нижегородской области. Партнеры мероприятия - "Сбер" и "Россети Центр и Приволжье", бизнес-партнер - "Русполимет".