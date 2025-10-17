Путин поздравил RT с 20-летием

Президент отметил, что не подозревал, что идея создания Russia Today приобретет такой размах

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил сотрудников RT с 20-летием канала.

"Если по-честному сказать, когда сама идея создания Russia Today возникла, я не подозревал, что она приобретет такой размах, такое качество и будет так развиваться. Я вас с этим поздравляю", - сказал глава государства в беседе с ведущим RT Саламом Мосафиром. Видеокадры опубликованы на сайте Кремля.

Комментируя тезис Мосафира о том, что канал, вопреки внешнему давлению, смог продолжить работу, Путин рассказал, что у него были сомнения о работе СМИ, потому что "вписаться в сложившуюся систему мировых средств массовой информации непросто".

"И вдруг, неожиданно для меня, буду говорить откровенно, Russia Today нашла какую-то особую нишу, свое место. И, на удивление, миллионы людей на планете все больше и больше смотрят, слушают, внимают тому, что делаете вы, ваши коллеги по этому каналу", - продолжил президент.

Он рассказал, что порой сам себе задает вопрос о том, почему так получилось. "И ответ на самом деле простой: потому что вы, несмотря на то давление, которое оказывается на журналистов Russia Today, на всякие запреты, на всякие санкции, на ограничения административного и финансового характера, - вы говорите то, что думаете", - подчеркнул Путин. Он заметил, что это не соответствует "мировому информационному мейнстриму", однако искренность, профессионализм и правдивость сотрудников при создании материалов подкупают, поэтому аудитория RT быстро растет.

"Что касается пожеланий: желаю вам действовать таким же образом и в будущем и нести миллионам людей во всем мире вашу позицию по ключевым вопросам международной повестки. Но думаю, что в этом и состоит весь смысл вашей работы и вашей жизни. Поздравляю вас с успехами!" - заключил президент РФ.