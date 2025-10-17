Чернышенко оценил развитие образования и молодежной инфраструктуры в Удмуртии

Куратор Приволжского федерального округа подчеркнул роль участия региона в нацпроектах

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Заместитель председателя правительства России, куратор Приволжского федерального округа Дмитрий Чернышенко отметил достижения Удмуртии в образовании, науке, молодежной политике, спорте и туризме на встрече с главой республики Александром Бречаловым. Он подчеркнул роль участия региона в нацпроектах, сообщили в аппарате вице-премьера.

"Удмуртская Республика - регион, который привлекает гостей уникальными национальными традициями, историей и культурой. Она активно участвует в национальном проекте "Туризм и гостеприимство". Общий объем выделенных средств федерального бюджета в рамках нацпроекта в 2022-2025 годах составил более 700 млн рублей. Среди ключевых мер - поддержка строительства модульных некапитальных средств размещения", - сообщил вице-премьер. По данным Росстата, за 8 месяцев 2025 года в гостиницах различного вида в регионе разместилось более 370 тыс. человек, что на 8% больше аналогичного периода 2024 года.

Чернышенко обсудил с Бречаловым развитие образовательной и молодежной инфраструктуры Удмуртии. Вице-премьер подчеркнул, что участие в нацпроекте "Молодежь и дети" позволило республике реализовывать программу "Земский учитель", организовать "Кванториумы" и "ИТ-кубы" и развивать кластеры федерального проекта "Профессионалитет". Так, в Удмуртии создан кластер по атомной отрасли на базе Глазовского политехнического колледжа. Можгинский агропромышленный колледж имени Геннадия Оревкова отобран на создание кластера по химической отрасли в 2026 году. Удмуртский государственный университет является кандидатом на участие в программе "Приоритет-2030".

"В этом году республика стала победителем конкурсов "Регион для молодых" и "Регион добрых дел", что позволит обновить молодежную инфраструктуру. Эти и другие меры вносят весомый вклад в достижение национальных целей, поставленных нашим президентом Владимиром Владимировичем Путиным. В Удмуртии, например, доля молодых людей, верящих в возможности самореализации в России, составляет уже 94%", - подчеркнул Чернышенко.

Стороны также обсудили ход строительства социальных объектов, в том числе школы на 1,1 тыс. мест. Вице-премьер обратил внимание на успешную реализацию проектов кураторства, уровень достижения которых составил около 97%. В числе таких проектов промышленный технопарк "Иксэл" в Сарапуле, где уже работают 5 резидентов и создано более 330 рабочих мест.

В рамках госпрограммы "Развитие физической культуры и спорта" в регионе осуществляется реконструкция ледового дворца "Ижсталь", а также ведется работа по созданию модульного бассейна в Можге. Вице-премьер поручил правительству Удмуртии уделить особое внимание контролю завершения этих работ.