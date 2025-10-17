В СЖР выразили соболезнования в связи с гибелью военкора МИА "Россия сегодня"

Иван Зуев погиб в Запорожской области при выполнении журналистского задания

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Председатель Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев от имени СЖР выразил глубокие соболезнования родным, близким и коллегам военного корреспондента МИА "Россия сегодня" Ивана Зуева.

16 октября в МИА "Россия сегодня" сообщили, что военкор Иван Зуев погиб в Запорожской области при выполнении журналистского задания, тяжело ранен военкор Юрий Войткевич.

"От имени союза выражаю самые глубокие соболезнования семье и коллегам Ивана", - сказал он в беседе с ТАСС.