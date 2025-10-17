В регионы Сибири придет потепление в предстоящие выходные

Осадков не ожидается

БАРНАУЛ, 17 октября. /ТАСС/. Потепление прогнозируется в ряде регионов Сибири в предстоящие выходные, 18 и 19 октября. По данным региональных ЦГМС, УГМС и Гидрометцентра, будет преимущественно без осадков.

По данным Западно-Сибирского УГМС, в Новосибирской области в выходные ожидается переменная облачность, ночью и утром прогнозируется небольшая изморозь, днем температура воздуха может увеличиться до плюс 7 градусов. В Томской области столбики термометров поднимутся до отметки плюс 10 градусов, при этом скорость ветра может достигать 12 м/с.

В Кемеровской области днем также будет тепло, но ночью температура воздуха может опустится до минус 14 градусов, порывы ветра могут усилиться до 14 м/с. В Алтайском крае днем воздух прогреется до плюс 11 градусов, но синоптики предупреждают о сильном ветре - до 12 м/с. В соседней Республике Алтай осадков не ожидается, также будет тепло, однако ночью по высокогорью температура воздуха может опуститься до минус 22 градусов, также прогнозируется ветер.

По данным Обь-Иртышского УГМС, на территории Омской области днем воздух прогреется до плюс 7 градусов, ожидаются небольшие осадки в виде мокрого снега, атмосферное давление будет падать. Из данных Гидрометцентра следует, что тепло придет и в Красноярский край - здесь ожидают потепление до 4 градусов выше нуля, ветер будет слабый. 18 октября на юге Таймырского Долгано-Ненецкого микрорайона местами ожидаются сильный южный ветер и метель.

В Хакасии и Туве также будет тепло, до плюс 4 градусов. В обоих субъектах сильный ветер не ожидается. Ночью может похолодать до минус 9 градусов. В Иркутской области будет холоднее всего - днем температура воздуха не превысит плюс 2 градусов, ожидается небольшая облачность. Усиления ветра синоптики не прогнозируют.