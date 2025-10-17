ФОМ: Путину доверяют 77% опрошенных россиян

Положительную оценку работы правительства дали 53% респондентов

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Уровень доверия россиян президенту РФ Владимиру Путину составляет 77%, 79% опрошенных считают, что он работает хорошо. Об этом свидетельствуют результаты опроса фонда "Общественное мнение", проведенного с 10 по 12 октября среди 1,5 тыс. россиян.

"О доверии Владимиру Путину заявили 77% россиян (минус 2 п.п. за неделю). Также большинство населения (79% - минус 1 п.п.) уверено, что он хорошо выполняет свою работу на посту главы государства", - отмечается в сообщении соцслужбы.

Положительную оценку работы правительства дали 53% участников опроса (минус 1 п.п.). О том, что глава кабинета министров Михаил Мишустин работает хорошо, заявили 58% опрошенных (плюс 2 п.п.).

Уровень поддержки "Единой России" составил 41% (минус 2 п.п.), КПРФ - 8% (минус 1 п.п.), ЛДПР - 11% (плюс 1 п.п.), "Справедливой России - За правду" - 3% (без изменений), "Новых людей" - 3% (без изменений).