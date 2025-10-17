Второй этап ремонта аэродрома хабаровского аэропорта реализуют в 2028-2030 годы

Реконструкция будет предусматривать модернизацию 83% площади перрона, половины площади рулежных дорожек и мест стоянки самолетов

ВЛАДИВОСТОК, 17 октября. /ТАСС/. Работы в рамках второго этапа реконструкции аэродрома хабаровского аэропорта проведут в 2028-2030 годы. Об этом сообщил генеральный директор АО "Международный авиатерминал Хабаровск" Юрий Кондратчик на пресс-конференции в региональном информационном центре "ТАСС Дальний Восток".

"Масштабный проект по развитию аэродромной инфраструктуры. В 2021 году была завершена первая очередь аэродромной инфраструктуры, в рамках которой была реконструирована первая взлетно-посадочная полоса. Есть и второй этап реконструкции аэродромной инфраструктуры - планируем реализовывать в 2028-2030 гг.", - сказал Кондратчик.

Первая очередь обновления аэродрома в аэропорту Хабаровска предполагала реконструкцию искусственной взлетно-посадочной полосы (ИВПП-1), рулежных дорожек и части перрона. Тогда же были проведены ремонтные работы на ИВПП-2, по результатам которых Росавиацией было выдано разрешение на эксплуатацию двух взлетно-посадочных полос. В аэропорту Хабаровска эксплуатируются две взлетно-посадочные полосы.

В Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края ТАСС сообщали ранее, что вторая очередь реконструкции аэродромного комплекса предусматривает модернизацию 83% площади перрона, половины площади рулежных дорожек, мест стоянки самолетов.

Кондратчик сообщил также о планах по развитию прилегающей инфраструктуры аэропорта - появятся логистические, производственные объекты, гостиница. В начале сентября был запущен новый терминал международных авиалиний аэропорта Хабаровск. Объект площадью 20,5 тыс. кв. м и пропускной способностью 600 пассажиров в час вошел в единый аэровокзальный комплекс, он интегрирован с действующим зданием пассажирского терминала внутренних авиалиний аэропорта Хабаровск, которое ввели в эксплуатацию в сентябре 2019 года. С запуском международного терминала объединенный аэровокзальный комплекс аэропорта Хабаровск стал крупнейшим на Дальнем Востоке. Его площадь превышает 48 тыс. кв. м, пропускная способность - 1,8 тыс. пассажиров в час.