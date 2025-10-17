В регионах ЦФО прогнозируют мокрый снег и заморозки 18-19 октября

На большей части округа пройдут небольшие и умеренные дожди

Редакция сайта ТАСС

КАЛУГА, 17 октября. /ТАСС/. Синоптики прогнозируют мокрый снег, а также заморозки до минус 1-3 градусов 18-19 октября в ряде регионов Центрального федерального округа (ЦФО), в том числе в Ивановской, Тверской и Ярославской областях. На большей части округа пройдут небольшие и умеренные дожди, сообщается на сайтах местных гидрометцентров.

"В регионе ожидается облачная с прояснениями погода, местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер северо-западный 4-9 м/с. Температура воздуха ночью опустится до минус 3 градусов, днем воздух прогреется до плюс 1-6 градусов", - сообщается на сайте Ярославского ЦГМС.

Заморозки до минус 1-3 градусов ночами и местами мокрый снег ожидаются также в Ивановской, Тверской, Костромской областях. Во Владимирской, Калужской, Костромской, Орловской Смоленской, Тульской областях 18-19 октября пройдут дожди, в дневные часы воздух прогреется до плюс 6-10 градусов. В Белгородской, Воронежской, Курской, Липецкой, Рязанской и Тамбовской областях - до плюс 10-12 градусов в дневные часы, местами также пройдут небольшие дожди.

В пятницу, 17 октября, в большинстве областей ЦФО сохранится дождливая погода, преобладающая температура воздуха днем составит плюс 5-12 градусов, в Воронежской области - до плюс 15 градусов.