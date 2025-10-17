В России в отпуске по уходу за ребенком находятся почти 180 тыс. мужчин

В таком отпуске пособие составляет 40% среднего заработка в месяц

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Почти 180 тысяч мужчин в России находятся в отпуске по уходу за ребенком, это 12,5% всех родителей в РФ, которые в этом году были в таком отпуске. Об этом сообщается в Telegram-канале Социального фонда России.

"На сегодняшний день отпуск по уходу за ребенком оформлен 179 тысячам отцов и дедушек. Это 12,5% всех родителей в России, которые в этом году были в таком отпуске", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в таком отпуске пособие составляет 40% среднего заработка в месяц. Материальная поддержка оказывается до тех пор, пока ребенку не исполнится полтора года.