Свердловский союз журналистов назвал тяжелой потерей смерть военкора Зуева

Журналист погиб в Запорожской области из-за удара украинского дрона

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 октября. /ТАСС/. Свердловский творческий союз журналистов назвал тяжелой утратой смерть военного корреспондента Ивана Зуева. Об этом говорится в Telegram-канале союза.

Военкор МИА "Россия сегодня" Зуев погиб в Запорожской области при выполнении журналистского задания из-за удара украинского дрона.

"Оборвалась жизнь молодого, смелого, честного парня. Он пошел на войну, чтобы писать правду, приближать победу, помогать воюющим и гражданским словом, делом, настроем, верой в наше правое дело. <...> Председатель Свердловского творческого союза журналистов Александр Левин, секретари, члены правления СТСЖ, свердловские журналисты скорбят и выражают соболезнование родным, близким Ивана Зуева. Это тяжелая профессиональная и человеческая потеря для всех нас", - говорится в сообщении.

Зуев родился в Новосибирске. В журналистику пришел в 2008 году, начинал работать в региональных уральских медиа. С 2022 года работал на разных направлениях специальной военной операции, в том числе на донецком и запорожском. В апреле 2023 года Зуев пришел в МИА "Россия сегодня" в качестве военного корреспондента в Донецке. В марте Зуеву была объявлена благодарность президента РФ.