В аэропорту Хабаровска планируют создать центр ремонта самолетов

ВЛАДИВОСТОК, 17 октября. /ТАСС/. Центр технического обслуживания и ремонта самолетов планируют создать в аэропорту Хабаровска. Об этом сообщил генеральный директор АО "Международный авиатерминал Хабаровск" Юрий Кондратчик на пресс-конференции в региональном информационном центре "ТАСС Дальний Восток".

"Есть у нас в проекте создание <...> центра технического обслуживания и ремонта воздушных судов. <...> Сейчас крупнейшие операторы, авиакомпании проявляют заинтересованность в создании такого рода инфраструктуры на Дальнем Востоке", - сказал Кондратчик.

Он отметил, что такой центр необходим с учетом перспектив выпуска новых отечественных воздушных судов.

Международный аэропорт Хабаровск - важнейший транспортно-логистический узел на востоке страны. За прошлый год аэропортом было обслужено свыше 2,4 млн пассажиров, что на 8% больше, чем годом ранее. По итогам 2025 года показатели пассажиропотока аэропорта, как ожидается, превысят 2,5 млн человек.