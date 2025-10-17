ВЦИОМ: уровень доверия россиян Путину превысил 78%

Деятельность правительства России одобряют 47% опрошенных

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Уровень доверия россиян президенту РФ Владимиру Путину согласно опросу, проведенному с 6 по 12 октября, снизился за неделю на 0,6 п.п. и составляет 78,6%. Таковы данные аналитического центра ВЦИОМ. Исследование проводилось среди 1,6 тыс. совершеннолетних россиян.

"На вопрос о доверии Путину положительно ответили 78,6% участников опроса (минус 0,6 п.п.), уровень одобрения деятельности президента снизился на 0,5 п.п. и составляет 74,8%", - отмечается в материалах соцслужбы.

Деятельность правительства РФ одобряют 47% опрошенных (минус 1,7 п.п.), а работу председателя правительства Михаила Мишустина - 50,3% респондентов (минус 0,1 п.п.). О доверии Мишустину заявили 59,2% опрошенных (минус 1,3 п.п.).

Высказали респонденты и свое отношение к главам парламентских партий. Так, председателю ЦК КПРФ Геннадию Зюганову доверяют 33,6% (минус 1,9 п.п.), лидеру "Справедливой России - За правду" Сергею Миронову - 28,7% (минус 1,6 п.п.), лидеру ЛДПР Леониду Слуцкому - 21% (минус 1,2 п.п.), председателю партии "Новые люди" Алексею Нечаеву - 10,4% (плюс 0,7 п.п.).

Уровень поддержки "Единой России" составил 33,5% (минус 0,3 п.п.), КПРФ - 10% (минус 0,1 п.п.), ЛДПР - 11,8% (плюс 0,6 п.п.), "Справедливой России - За правду" - 4% (минус 0,3 п.п.), "Новых людей" - 7,8% (минус 0,4 п.п.).