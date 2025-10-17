В Псковской области гарантировали трудоустройство соотечественникам из Латвии

Регион готов предоставить комплексную поддержку, включая обеспечение жильем и устройство детей в образовательные учреждения

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников © Валерий Шарифулин/ ТАСС

ПСКОВ, 17 октября. /ТАСС/. Власти Псковской области гарантируют трудоустройство всем российским соотечественникам, подвергающимся притеснениям в Латвии, и призывают их не дожидаться процедуры депортации. Такое заявление сделал губернатор региона Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.

"Латвия продолжает русофобскую политику: вышвыривает, другого слова не подобрать, из страны русскоязычных людей - причем не только тех, кто не согласен с государственной политикой, а в принципе всех, в том числе под предлогом того, что они не могут сдать экзамен на знание латышского языка. <...> Пользуясь случаем, хочу ко всем обратиться: к русским, к латышам. Если вы чувствуете притеснение по национальному признаку, не дожидайтесь, когда вас в считанные часы с небольшим количеством личных вещей власти прибалтийских республик выставят на границу. <...> Собирайтесь, приезжайте! Мы всем рады, мы всем обязательно окажем необходимую помощь с трудоустройством", - отметил Ведерников.

Ранее власти Латвии установили крайний срок для сдачи языкового экзамена на 13 октября, по истечении которого началась процедура депортации граждан РФ. По последним данным, на этом основании уже выслан 841 россиянин.

Ведерников отметил, что регион готов предоставить комплексную поддержку, включая не только трудоустройство, но и обеспечение жильем и устройство детей в образовательные учреждения. Губернатор сообщил, что с начала года в область уже прибыло более 1,4 тыс. человек из прибалтийских республик. "Мы адресно работаем с каждым переселенцем, оказывая необходимую помощь в адаптации", - добавил он.

Ведерников заверил, что все переехавшие в регион будут чувствовать себя как дома, а областные власти окажут им полное содействие в решении социальных и бытовых вопросов.