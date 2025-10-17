Электроснабжение в двух районах Курской области почти восстановили

В Беловском районе, где после удара ВСУ по подстанциям без электричества остались около 40 населенных пунктов, запитаны все дома

КУРСК, 17 октября. /ТАСС/. Электроснабжение в Беловском районе и Рыльске Курской области практически полностью восстановлено после атак ВСУ по подстанциям, бригады должны завершить работы в ближайшее время. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

"Благодарен нашим специалистам, которые всю ночь занимались устранением последствий атак ВСУ! Электроснабжение в Беловском районе и Рыльске практически полностью восстановлено", - написал глава региона.

По словам Хинштейна, в настоящий момент в Беловском районе, где после удара по подстанциям без электричества остались порядка 40 населенных пунктов, запитаны все дома. Еще в шести населенных пунктах работы продолжаются, однако в ближайшее время энергетики должны восстановить подачу электричества в полном объеме. В Рыльске электроснабжение было в большей части восстановлено вчера, за исключением трех частных домов и одного МКД. "Чтобы полностью восстановить электроснабжение во всех домах, энергетикам временно придется отключить электричество в Рыльске, прошу отнестись с пониманием", - предупредил Хинштейн.