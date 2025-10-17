В Вологодской области уничтожили схрон боеприпасов времен ВОВ

В одном из окопов поисковики нашли четыре противопехотные осколочные мины ОЗМ-152

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Взрывотехники УФСБ и спасатели уничтожили схрон боеприпасов времен Великой Отечественной войны в Вытегорском округе Вологодской области. В одном из окопов на бывшем Оштинском рубеже поисковиками были найдены четыре противопехотные осколочные мины ОЗМ-152, сообщила пресс-служба УФСБ России по Вологодской области.

"В одном из окопов на бывшем Оштинском оборонительном рубеже обнаружены четыре противопехотные осколочные мины ОЗМ-152. Об опасной находке в УФСБ России по Вологодской области сообщили представители местного поискового отряда. В ходе осмотра специалистами мины признаны опасными к транспортировке в связи с высокой вероятностью детонации. Боеприпасы уничтожены взрывотехниками УФСБ путем подрыва на месте обнаружения. Мероприятия по обезвреживанию боеприпасов проведены при содействии сотрудников АСУНЦ "Вытегра" МЧС России", - говорится в сообщении.

По данным УФСБ, общая масса взрывчатого вещества (тротила) составила 26,8 кг.

Оштинский рубеж - это единственная территория в Вологодской области, где велись боевые действия во время Великой Отечественной войны. С 1941 по 1944 год в районе Ошты красноармейцы сдерживали наступление финских войск, которые намеревались сомкнуть второе кольцо блокады Ленинграда. Позднее, до конца 1946 года, оштинские минеры - юноши и девушки - проводили сложные работы по разминированию территории.