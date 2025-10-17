В Москве начали тестировать беспилотные трамваи еще на пяти маршрутах

Два беспилотных испытательных трамвая-лаборатории начали поездки с водителем, который отвечает за управление, по маршрутам №30, 27, 23, 15, 31 Краснопресненской трамвайной сети

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Тестирование беспилотных трамваев началось еще на пяти маршрутах в Москве. Трамваи-лаборатории пока будут курсировать без пассажиров под управлением водителя, сообщается 17 октября на сайте столичной мэрии.

"Продолжаем внедрение беспилотных технологий в трамвайную сеть. Перед тем, как автоматический транспорт выйдет на линию с пассажирами, проводятся многочисленные и серьезные испытания. Сейчас два беспилотных испытательных трамвая-лаборатории начали поездки с водителем, который отвечает за управление, по маршрутам №30, 27, 23, 15, 31 Краснопресненской трамвайной сети", - приводятся на сайте слова мэра столицы Сергея Собянина.

В пути трамваи собирают данные для "отрисовки" высокоточной карты. Ее создание - один из самых важных этапов испытания беспилотных технологий. На ней точно описаны все детали движения трамвая по конкретному направлению.

На трамваях-лабораториях установлены лидары с обзором 360 градусов - они "видят" объекты на расстоянии до 200 м и определяют их местоположение с точностью до 2 см; радары - помогают ориентироваться в плохую погоду и оценивать скорость других участников движения; камеры - определяют, какой объект находится перед трамваем: пешеход, машина, собака или светофор.

"Сама высокоточная карта состоит из лидарной части, которая позволяет определить положение трамвая в пространстве, и векторной - с основной информацией о маршруте движения: разрешенная скорость, места остановок, светофоров, стрелочных переводов и другое", - добавил Собянин.

Такую же высокоточную карту создавали ранее перед запуском движения первого в России полностью беспилотного трамвая для маршрута №10. Он уже проехал свыше 4,5 тыс. км без единого нарушения и перевез больше 21 тыс. пассажиров.

"В соответствии со Стратегией развития Московского транспорта, к 2030 году оснастим беспилотными технологиями около 2/3 столичного парка трамваев", - заключил мэр.