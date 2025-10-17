Раскрыты подробности взрывотехнической экспертизы по делу Холодова

По словам эксперта Виталия Кондратьева, в полученном Дмитрием Холодовым дипломате конструкцию реализовали таким образом, что предварительно была выдернута предохранительная чека

Дмитрий Холодов © ТАСС

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Главный государственный судебный эксперт отдела пожарно-технической, взрывотехнической и взрывотехнологической экспертизы Виталий Кондратьев, участвовавший в взрывотехнической экспертизе по делу погибшего более 30 лет назад журналиста Дмитрия Холодова, в беседе с ТАСС подробно рассказал о проведенных исследованиях и выводах, в том числе об установлении конструкции взрывного устройства и происхождении взрывчатого вещества.

17 октября 1994 года в результате террористического акта погиб журналист Дмитрий Холодов, сотрудник газеты "Московский комсомолец". По итогам расследования, которое провело Управление Федеральной службы контрразведки по Москве и Московской области, взрывчатка находилась в "дипломате", который журналист принес в редакцию газеты с Казанского вокзала, думая, что там лежат документы. Взрыв прозвучал при вскрытии чемодана.

По словам эксперта, на место происшествия в редакции "Московский комсомолец" специалистов пригласили "спустя три или четыре дня после произошедшего события". При осмотре помещения эксперт с помощью магнита нашел металлический шарик, который забился под обивку пола. В лаборатории для обнаружения следов взрывчатых веществ использовали тонкослойную хроматографию - она помогла выявить продукты взрыва тротила, также была установлена конструкция взрывного устройства при участии сотрудников ФСБ.

"И по металлическому шарику тоже были проведены очень интересные исследования. Был установлен состав металла этого шарика и состав металлопокрытия шарика. И было установлено, что этот шарик являлся фрагментом взрывателя МУФ-4. Причем МУФ-4 взрыватель - двух модификаций: есть металлическая конструкция, есть пластиковая конструкция. В данном случае у нас были фрагменты пластика зеленого цвета. Мы установили, что это был взрыватель МУВ-4 пластиковой конструкции", - добавил он.

По словам эксперта, в полученном Холодовым дипломате конструкция была реализована таким образом, что предварительно была выдернута предохранительная чека, а боевая чека с помощью металлической проволоки была прикреплена к крышке дипломата.

"Когда дипломат открывается, происходит мгновенный взрыв. Дмитрий Холодов, когда получил дипломат в камере хранения Казанского вокзала, то там была записка. Нужно сфотографировать или скопировать эти материалы, которые направлены против коррупции в войсках Министерства обороны и вернуть дипломат на место в ячейку. Но поскольку у Холодова не было возможности сфотографировать или скопировать эти документы прямо непосредственно рядом с камерой хранения, он поехал с дипломатом в редакцию "Московский комсомолец", - добавил собеседник ТАСС. Открыв дипломат в кабинете, Холодов погиб от взрывной волны.

Дополнительные исследования и заключения

Позже, благодаря прибору, который совмещает в себе газовый кроматограф, масс-спектрометр и изотопный прибор, было установлено, что образцы взрывчатого вещества тротила в редакции "Московского комсомольца" соответствуют продуктам взрыва тротила с определенного склада.

В то же время, эксперт отметил, что по делу были и другие экспертные заключения, ставившие под сомнение отдельные выводы. "Одно заключение сделали сотрудники КЦ МВД, которые сказали, что в мировой практике таких исследований по изотопному исследованию не проводилось. Поэтому они ставят под сомнение результаты этой экспертизы. Вторая экспертиза была проведена сотрудниками, экспертами взрывотехническими из Санкт-Петербурга, которые сказали, что в дипломате был заряд массой до 50 граммов, не выше. Эти противоречия легли в основу обвинительного заключения суда", - заключил он.