Мишустин поздравил СПбГУ ГА с 70-летием со дня основания

Премьер-министр отметил, что все эти годы университет является одним из ведущих профильных научно-образовательных центров России

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин © Дмитрий Астахов/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил профессорско-преподавательский состав, студентов, аспирантов и выпускников Санкт-Петербургского государственного университета гражданской авиации (СПбГУ ГА) имени Главного маршала авиации А. А. Новикова с 70-летием со дня основания, отметив, что все эти годы университет является одним из ведущих профильных научно-образовательных центров России.

"Все эти годы легендарное учебное заведение является одним из ведущих профильных научно-образовательных центров России. Здесь приумножаются традиции, заложенные несколькими поколениями выдающихся военачальников, ученых и педагогов, чьи имена навсегда вписаны в историю вуза. Ведется научная и исследовательская деятельность, применяются инновационные методы, цифровые решения и технологии обучения", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте правительства России.

Глава кабмина подчеркнул, что несмотря на беспрецедентные санкции и серьезные вызовы, продолжается модернизация воздушного флота, обновление парка, расширение маршрутной сети. Премьер отметил, что реализация этих масштабных проектов во многом зависит от профессионализма специалистов, подготовку которых обеспечивает университет.

"Ваши талантливые выпускники обладают высокими компетенциями, они востребованы в самых разных секторах экономики, вносят вклад в развитие транспортного комплекса страны, укрепляют позиции России на международном уровне. И в этом большая заслуга профессорско-преподавательского состава", - добавил Мишустин и пожелал дальнейших успехов и новых достижений на благо государства.