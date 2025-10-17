В Мариуполе дом для сотрудников Нахимовского училища достроят весной 2026 года

Квартиры в служебном доме будут сданы с внутренней отделкой, необходимой сантехникой и электроплитами

МАРИУПОЛЬ, 17 октября. /ТАСС/. Строительство многоквартирного дома для сотрудников мариупольского филиала Нахимовского военно-морского училища планируется завершить весной 2026 года, сообщили в пресс-службе ППК "Единый заказчик".

Филиал училища на 560 мест в Мариуполе ДНР открылся в сентябре 2024 года.

"Общая площадь двухсекционного многоквартирного дома составляет более 8,5 тыс. кв. метров. Здание состоит из одного подземного и девяти надземных этажей. Всего в новом доме будет обустроено 90 одно-, двух- и трехкомнатных квартир для проживания сотрудников училища. Завершить все строительно-монтажные работы на объекте и приступить к заселению дома планируется весной 2026 года", - говорится в сообщении.

Все квартиры в служебном доме будут сданы с внутренней отделкой, необходимой сантехникой и электроплитами. На придомовой территории специалисты обустроят зоны парковки и установят современные спортивные и игровые площадки.

Всего "Единый заказчик в сфере строительства" построил и ввел в эксплуатацию в Мариуполе 48 многоквартирных жилых домов на более чем 3,4 тыс. квартир и общей площадью свыше 320 тыс. кв. метров.

Нахимовское военно-морское училище было основано в Ленинграде в 1944 году. Сегодня у него есть филиалы во Владивостоке, Севастополе, Мурманске, Калининграде, Мариуполе. Ежегодно нахимовцы принимают участие в Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге. Восемь человек стали Героями Советского Союза и Российской Федерации.