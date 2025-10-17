Для реставрации Исаакиевского собора выбрали образцы мрамора из Карелии

В музее завершается первый этап работ

ПЕТРОЗАВОДСК, 17 октября. /ТАСС/. Мрамор с месторождения Ковадъярви в Пряжинском районе Карелии будет использоваться при реставрации Исаакиевского собора в Петербурге, этот вопрос согласовали глава Карелии Артур Парфенчиков и заместитель директора по реставрации и капитальному ремонту государственного музея "Исаакиевский собор" Геннадий Полунин.

При возведении Исаакиевского собора и отделке широко применялись различные породы цветного камня. Использовались тивдийский и рускеальский мрамор, шокшинский кварцит, брекчия и шунгитовый сланец, добытые на территории Карелии. Так как рускеальский мрамор в настоящее время не добывается, прорабатывались альтернативные варианты.

"Специалисты нашего комитета по охране памятников провели лабораторные исследования мрамора Ковадъярви, они прошли успешно, камень подходящий <...>. Сейчас в музее завершается первый этап реставрации, проводим дефектовку. В начале 2026 года приступим ко второму, завершающему этапу с использованием материала нового месторождения", - приводят в пресс-службе правительства республики слова представителя музея.

Глава Карелии отметил, что правительство республики готово оказать всю необходимую поддержку на уровне региона.

"Безусловно, мы готовы оказать всю необходимую поддержку, ведь при реставрации важно соблюсти максимальную историчность, а в этом наш камень практически незаменим. Мрамор Ковадъярви - это произведение искусства, которое создала сама природа. Его уникальный рисунок формировался более двух миллиардов лет. А палитра включает множество оттенков - от белого до черного", - написал Парфенчиков в своем Telegram-канале.

О соборе

Здание Исаакиевского собора возведено по проекту архитектора Огюста Монферрана и открыто в 1858 году. Оно находится в собственности Санкт-Петербурга, признано объектом культурного наследия федерального значения и входит в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Собор стал музеем в 1928 году, с 1990 года в нем возобновлены православные богослужения. Исаакиевский собор входит в число наиболее популярных достопримечательностей города.