В аэропорту Сочи задерживается вылет восьми рейсов

В течение дня авиакомпании должны стабилизировать свое расписание

СОЧИ, 17 октября. /ТАСС/. Вылет восьми рейсов задерживается в аэропорту Сочи, сам аэропорт работает в штатном режиме после снятия авиационных ограничений, сообщили журналистам в пресс-службе аэропорта.

"Аэропорт Сочи работает в штатном режиме. Задержаны вылеты (более 2 часов) 8 рейсов. В течение сегодняшнего дня авиакомпании должны стабилизировать свое расписание. Обстановка в аэропорту спокойная. Все операции - от регистрации до посадки на рейсы - выполняются в штатном режиме", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ранее уходивший на запасной аэродром борт обслужен и отправлен в город назначения.

Ранее Росавиация сообщала, что в 00:30 мск временные ограничения ввели в аэропорту Краснодара, в 02:45 мск - в аэропорту Сочи. В 06:17 мск ограничения были отменены.