В Татарстане учредили премию главы республики "Добрый Татарстан"

Ее будут получать люди, которые занимаются добровольчеством и благотворительностью

КАЗАНЬ, 17 октября. /ТАСС/. Новая премия главы республики "Добрый Татарстан" в области добровольчества и благотворительности учреждена в республике. Об этом сообщил глава Татарстана Рустам Минниханов во время ежегодного послания Государственному совету Республики Татарстан.

"Бескорыстная помощь и служение людям приобрели сегодня особую значимость. В этой связи нами приняты решения об учреждении почетного знака "За вклад в развитие добровольчества в Республике Татарстан", а также премии раиса (главы - прим. ТАСС) республики "Добрый Татарстан", - сказал Минниханов.

Глава республики отметил, что татарстанцы оказывают поддержку бойцам, их семьям, собирают гуманитарную помощь для фронта и подшефных городов - Лисичанска и Рубежное.