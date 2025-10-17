Москвичи перевели свыше 250 млн рублей через благотворительный сервис на портале mos.ru

Средний размер пожертвования составляет около 380 рублей, сообщили в пресс-службе столичного комитета общественных связей и молодежной политики.

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Москвичи пожертвовали с помощью благотворительного сервиса на портале mos.ru более 250 млн рублей за пять лет с момента начала его работы. В том числе порядка 72 млн - с января этого года, сообщила пресс-служба столичного комитета общественных связей и молодежной политики.

"На первом этапе проект объединил шесть некоммерческих организаций, а сейчас их уже больше 100. За все время горожане сделали свыше 660 тыс. благотворительных переводов", - приводятся в сообщении слова заммэра Москвы Натальи Сергуниной.

Представленные в сервисе НКО поддерживают тяжелобольных детей и взрослых, людей с особенностями здоровья, малоимущих и оказавшихся в трудной жизненной ситуации, ветеранов и участников боевых действий, а еще экологические и другие социально значимые инициативы. Средний размер пожертвования составляет около 380 рублей. Более 46% переводов пришлось на программы помощи юным горожанам и приемным семьям. Благодаря им сотни ребят получают необходимое лечение, проходят реабилитацию, а для родителей организуют консультации психологов.

Отмечается, что год назад в сервисе появился раздел "Участники боевых действий". В нем можно поддержать НКО, которые помогают ветеранам и труженикам тыла, бойцам на передовой, доставляют гуманитарную помощь. Выбрать интересующую программу и сумму перевода можно на главной странице проекта, также предлагается при желании настроить автоплатеж или создать собственный сбор.

В сервисе объединены проверенные НКО, которые зарегистрированы в реестре благотворительных организаций столицы и регулярно отчитываются об использовании собранных денег.