Реклама на ТАСС
ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Российская энергетическая неделя
ТАСС Медиа
ГлавнаяОбщество

Москвичи перевели свыше 250 млн рублей через благотворительный сервис на портале mos.ru

Средний размер пожертвования составляет около 380 рублей, сообщили в пресс-службе столичного комитета общественных связей и молодежной политики.
Редакция сайта ТАСС
09:17

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Москвичи пожертвовали с помощью благотворительного сервиса на портале mos.ru более 250 млн рублей за пять лет с момента начала его работы. В том числе порядка 72 млн - с января этого года, сообщила пресс-служба столичного комитета общественных связей и молодежной политики.

"На первом этапе проект объединил шесть некоммерческих организаций, а сейчас их уже больше 100. За все время горожане сделали свыше 660 тыс. благотворительных переводов", - приводятся в сообщении слова заммэра Москвы Натальи Сергуниной.

Представленные в сервисе НКО поддерживают тяжелобольных детей и взрослых, людей с особенностями здоровья, малоимущих и оказавшихся в трудной жизненной ситуации, ветеранов и участников боевых действий, а еще экологические и другие социально значимые инициативы. Средний размер пожертвования составляет около 380 рублей. Более 46% переводов пришлось на программы помощи юным горожанам и приемным семьям. Благодаря им сотни ребят получают необходимое лечение, проходят реабилитацию, а для родителей организуют консультации психологов.

Отмечается, что год назад в сервисе появился раздел "Участники боевых действий". В нем можно поддержать НКО, которые помогают ветеранам и труженикам тыла, бойцам на передовой, доставляют гуманитарную помощь. Выбрать интересующую программу и сумму перевода можно на главной странице проекта, также предлагается при желании настроить автоплатеж или создать собственный сбор.

В сервисе объединены проверенные НКО, которые зарегистрированы в реестре благотворительных организаций столицы и регулярно отчитываются об использовании собранных денег. 

РоссияМосква