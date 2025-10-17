На Украине назвали незаконным переименование сквера в Чернигове в честь Трампа

Представитель Института национальной памяти Украины Сергей Бутко отметил, что дать объекту имя физического лица можно после его смерти

Редакция сайта ТАСС

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Julia Demaree Nikhinson

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Представитель Института национальной памяти Украины Сергей Бутко назвал переименование сквера в Чернигове в честь президента США Дональда Трампа грубым нарушением закона.

Накануне депутаты Черниговского городского совета на внеочередном заседании переименовали сквер Сказка в честь Трампа. Автор инициативы депутат Марина Семененко после этого сообщила о намерении пригласить Трампа посетить Чернигов.

Как отметил Бутко, по закону о присвоении объектам имен физических лиц сквер можно было бы переименовать в честь Трампа только после его смерти. "В честь физического лица могут называть что-либо только после его смерти. Это норма, закрепленная в части 2 статьи 3 (закона «О присвоении юридическим лицам и объектам права собственности имен физических лиц» - прим. ТАСС). Полностью оценить, достоин ли человек такой чести, можно только после завершения его жизненного пути", - приводит его слова издание "Зеркало недели".

Кроме того, по словам представителя института, депутаты нарушили процедуру принятия решения. Они не провели заседание топонимической комиссии и общественных обсуждений. В свою очередь инициатор переименования Семененко отрицает любые нарушения."Мы не переименовывали на имя Дональда Трампа - это просто «сквер Трампа». Это фамилия, а не имя", - пояснила она изданию.

Сквер Сказка был открыт в Чернигове в районе Шерстянки в 2018 году на месте небольшой озелененной территории города рядом с территорией промышленного предприятия "Черниговшерсть".