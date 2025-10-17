При задержке рейса авиакомпании "Якутия" выявлены нарушения прав пассажиров

Сотрудники Якутской транспортной прокуратуры проводят проверку

ЯКУТСК, 17 октября. /ТАСС/. Авиакомпания "Якутия" не предоставила пассажирам обязательные услуги при задержке на трое суток авиарейса Певек - Якутск. Об этом сообщила Дальневосточная транспортная прокуратура.

"По причине неблагоприятных метеорологических условий в аэропорту Кепервеем (Чукотский автономный округ) на трое суток был задержан вылет рейса Певек - Якутск АО "Авиакомпания "Якутия", запланированный 14 октября в 06:40 (время местное). Прокуратурой установлено несоблюдение перевозчиком прав пассажиров в части предоставления обязательных услуг, предусмотренных в случае длительных задержек", - говорится в сообщении.

Действия авиакомпании проверят сотрудники Якутской транспортной прокуратуры. 17 ноября самолет из Певека вылетел в Якутск.