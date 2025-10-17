Минпросвещения хочет ввести единые учебники по предметам к 2032 году
09:31
обновлено 09:38
ЛИПЕЦК, 17 октября. /ТАСС/. Минпросвещения РФ планирует ввести единые государственные учебники по всем предметам к 2032 году. Об этом сообщил директор Департамента государственной общеобразовательной политики и развития дошкольного образования Александр Реут на коллегии Министерства просвещения Российской Федерации, посвященной итогам ряда ключевых проектов ведомства и планам по реализации актуальных инициатив в системе образования и воспитания.
"Мы планируем ввести все государственные учебники к 2032 году", - сказал он.