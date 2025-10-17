Минпросвещения будет проверять обеспеченность школ учебниками ежегодно

Это будет происходить перед началом каждого учебного года

ЛИПЕЦК, 17 октября. /ТАСС/. Минпросвещения РФ планирует проводить мониторинг обеспеченности школ учебниками в начале каждого учебного года. Об этом сообщил директор департамента государственной общеобразовательной политики и развития дошкольного образования Александр Реут на коллегии Министерства просвещения Российской Федерации, посвященной итогам ряда ключевых проектов ведомства и планам по реализации актуальных инициатив в системе образования и воспитания.

"В этом году совместно с комитетом Совета Федерации по науке, образованию и культуре мы провели мониторинг обеспеченности учебниками. Соответственно, эту работу будем вести теперь планомерно. В начале каждого года будем такой мониторинг проводить для того, чтобы нивелировать все риски по обеспеченности к 1 сентября", - сказал он.