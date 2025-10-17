В РФ намерены подготовить единые учебники по обязательным предметам к 2029 году

В 2025 году Минпросвещения ввело новый механизм подготовки государственных учебников

Редакция сайта ТАСС

ЛИПЕЦК, 17 октября. /ТАСС/. Минпросвещения России планирует подготовить единые государственные учебники по обязательным учебным предметам к 2029 году. Об этом сообщил директор департамента государственной общеобразовательной политики и развития дошкольного образования Александр Реут на коллегии Министерства просвещения Российской Федерации, посвященной итогам ряда ключевых проектов ведомства и планам по реализации актуальных инициатив в системе образования и воспитания.

"В этом году нами введен новый механизм подготовки государственных учебников, который, мы полагаем, позволит уже к 2029 году завершить подготовку всех государственных учебников по всем обязательным учебным предметам", - сказал он.

Согласно информации из презентации директора департамента, учебники по иностранному языку для 5-11-х классов и физической культуре для 1-11-х классов планируется разработать к 2029 году, по иностранному языку для 2-4-х классов - к 2028 году, по ИЗО для 1-7-х классов, музыке для 1-8-х классов, вероятности и статистике для 7-9-х классов - к 2027 году.