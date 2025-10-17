Самозапретом на кредиты и займы воспользовались уже более 16 млн человек

Сервис доступен на "Госуслугах" и МФЦ

Зампред правительства РФ Дмитрий Григоренко © Сергей Фадеичев/ ТАСС

КРАСНОЯРСК, 17 октября. /ТАСС/. Свыше 16 млн граждан воспользовались сервисом по самозапрету на оформление кредитов и займов через "Госуслуги" и МФЦ. Об этом сообщил журналистам вице-премьер - руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко на Всероссийском форуме контрольных органов - 2025.

"На сегодня жизненной ситуацией по самозапрету на кредиты и займы воспользовалось уже более 16 млн человек", - сказал он.