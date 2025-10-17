Более 2 млн человек воспользовались "жизненной ситуацией" по защите от мошенников

Сервисы в этом формате доступны на "Госуслугах" и в МФЦ

КРАСНОЯРСК, 17 октября. /ТАСС/. Сервисами в формате "жизненной ситуации" на "Госуслугах" и через МФЦ по защите от мошенников воспользовались свыше 2 млн человек. Об этом сообщил журналистам вице-премьер - руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко на Всероссийском форуме контрольных органов - 2025.

"Одна из последних "жизненных ситуаций", которая выделена на портале в цифровом виде, которую также можно как услугу получить в МФЦ, - это "жизненная ситуация" защиты от мошенников. На сегодняшний день она достаточно востребована, и уже более 2 млн человек воспользовались ею", - сказал вице-премьер.