Песков выразил соболезнования близким погибшего военкора Ивана Зуева
Редакция сайта ТАСС
10:05
обновлено 10:15
МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил соболезнования родным и близким погибшего в Запорожской области военного корреспондента Ивана Зуева и пожелал выздоровления военкору Юрию Войткевичу.
"Мы глубоко соболезнуем родным и близким Зуева. Это трагическая кончина", - сказал представитель Кремля на брифинге. "И мы, конечно же, желаем скорейшего выздоровления и скорейшего заживления ран коллеге, который был вместе с Зуевым, но, слава Богу, остался жив", - добавил Песков.