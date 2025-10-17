Песков выразил соболезнования близким погибшего военкора Ивана Зуева

Пресс-секретарь президента России также пожелал выздоровления военкору Юрию Войткевичу

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков © Вячеслав Прокофьев/ ТАСС

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил соболезнования родным и близким погибшего в Запорожской области военного корреспондента Ивана Зуева и пожелал выздоровления военкору Юрию Войткевичу.

"Мы глубоко соболезнуем родным и близким Зуева. Это трагическая кончина", - сказал представитель Кремля на брифинге. "И мы, конечно же, желаем скорейшего выздоровления и скорейшего заживления ран коллеге, который был вместе с Зуевым, но, слава Богу, остался жив", - добавил Песков.