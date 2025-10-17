В Петербурге ИИ будет вызывать Росгвардию при хулиганстве на детских площадках

В Городском мониторинговом центре нейросеть начала обработку видео и аудиопотоков, поступающих с камер системы "Безопасный город"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 октября. /ТАСС/. Нейросеть в Санкт-Петербурге будет вызывать сотрудников Росгвардии для задержания хулиганов на детских площадках, такое будет введено впервые в России. Об этом сообщает пресс-служба Северо-Западного округа Росгвардии в Telegram-канале.

"В Санкт-Петербурге впервые в России нейросеть будет вызывать Росгвардию для задержания хулиганов на детских площадках", - рассказали в ведомстве.

В управлении уточнили, что в Городском мониторинговом центре нейросеть начала обработку видео и аудиопотоков, поступающих с камер системы "Безопасный город", установленных на детских и спортивных площадках. При обнаружении угрозы общественной безопасности сигнал тревоги поступит ближайшему наряду вневедомственной охраны Росгвардии, который прибудет в течение нескольких минут.