Лукашенко посоветовал белорусской молодежи не стремиться куда-то сбежать

По словам президента республики, "некоторые сбежали - сегодня не знают, как вернуться"

Редакция сайта ТАСС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко © Сергей Шелег/ БелТА/ ТАСС

МИНСК, 17 октября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что молодежь должна советоваться с патриотически настроенными гражданами республики и не должна стремиться покинуть страну.

"Не стремитесь куда-то сбежать. Некоторые сбежали - сегодня не знают, как вернуться. Поэтому, делая свои решительные шаги, вы немного советуйтесь со старшими - патриотами нашей Беларуси", - сказал глава государства на церемонии открытия минского Центра технического творчества детей и молодежи.

По словам лидера страны, которые приводит агентство БелТА, сегодняшним молодым людям буквально через 10 придется не просто строить новую Белоруссию, но и отвечать за нее. "Мы сегодня видим на ваших моделях, на ваших начальных изобретениях, что вы двигаетесь в правильном направлении", - указал Лукашенко.

Он также обратил внимание на то, что жизнь становится более сложной, и это связано в том числе с очень высокой конкуренцией. "Главное для государства - предоставить возможность. Вот мы предоставляем вам возможности с раннего возраста, чтобы вы посмотрели, на что вы способны, и пытались это реализовать в себе", - пояснил президент.

Он считает, что молодые люди, которые занимаются в различных творческих центрах, делают это с интересом, но в будущем это может смениться определенным напряжением, и его предстоит преодолевать. "Не все будет в жизни интересно. Но вы, сжав зубы, идете к своей цели и просто движетесь по этой жизни. Такие люди никогда не просят: "Дай!". Зарплату там, еще чего-то. Они сами творят свою жизнь", - добавил он.

По данным пресс-службы президента, в церемонии открытия Центра технического творчества детей и молодежи было задействовано специальное устройство - мехатронная система. "Это символический механизм, который открыл двери для всех, кто стремится к познанию мира технологий и инноваций. Вместе с главой государства в запуске устройства участвовали двое учащихся центра. После нажатия на рычаг все шестеренки пришли в движение. Из механизма появилась "рука робота" с еще одной шестеренкой. Ее вручили президенту в знак памяти о символичном моменте", - говорится в сообщении.