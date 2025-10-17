В Петербурге ночь на 18 октября может стать первой с отрицательной температурой

Воскресная ночь ожидается еще холоднее, отметил главный синоптик города Александр Колесов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 октября. /ТАСС/. Первый слабый "минус" может наблюдаться в Санкт-Петербурге в предстоящую ночь, а воскресная ночь будет еще холоднее. Прогноз на ближайшие дни опубликовал в своем Telegram-канале главный синоптик города Александр Колесов.

"Сегодняшняя предстоящая ночь в центре Санкт-Петербурга может стать первой с отрицательной температурой, а не воскресная, как постоянно отмечал. Рассчитать эти десятые градуса трудно, но все условия для перехода температуры через 0 градусов есть. Слабый северный ветер, ясное небо и холодная воздушная масса. Так что уже скоро, завтра утром все узнаем", - написал Колесов.

Он уточнил, что в ночь на 18 октября в Петербурге будет плюс 1 - минус 1 градус, в Кронштадте положительная температура сохранится, а в центре города должно похолодать до слабого "минуса". "В воскресенье еще холоднее ночью, до минус 1 - минус 3 градусов. Ну а максимальная температура в Санкт-Петербурге в середине дня плюс 5 - плюс 7 градусов", - отметил синоптик.

"Если не брать во внимание отрицательные температуры в ночные и утренние часы, то выходные дни по всему нашему региону и в Санкт-Петербурге очень хорошие получаются. Атмосферное давление растет, погоду будет определять антициклон с небольшим количеством облачности. Поэтому солнечно, тихо и сухо", - также рассказал Колесов.

В Ленинградской области в ночь на воскресенье будет холодно, до минус 2 - минус 7 градусов. "Теплее будет у побережья Финского залива, но на большей части области приличные "минусы", - указал он.

В начале следующей недели над регионом сохраняется антициклон, "так что погода пока не портится", - отметил синоптик.