В Москве в 2025 году капитально отремонтировали более 600 крыш жилых домов

В рамках запланированных работ больше всего крыш обновят в Центральном, Восточном и Северном административных округах

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Специалисты комплекса городского хозяйства с начала года выполнили капитальный ремонт более 600 крыш многоквартирных домов. Об этом сообщил ТАСС заммэра Москвы Петр Бирюков.

"В рамках реализации региональной программы капитального ремонта с начала года выполнили капремонт более 600 крыш многоквартирных домов. Приводим в порядок как плоские наплавляемые крыши, так и металлические скатные. В перечень работ входит полная замена кровельного покрытия, ремонт стыков плит, ограждения, мест примыкания кровли к фронтонам и карнизам", - сказал Бирюков.

Он уточнил, что в рамках запланированных работ больше всего крыш обновят в Центральном, Восточном и Северном административных округах.

"Капитальный ремонт плоских крыш - сезонный вид работ, его можно проводить только при плюсовой температуре. Вначале снимаются старая гидроизоляция и несколько слоев рубероида, под которыми находится армированная пескобетонная стяжка. Если она требует ремонта, ее частично отливают заново или меняют целиком, после чего укладывают сверху полимерно-битумный материал, позволяющий кровле выдерживать резкие перепады температур", - пояснил заммэра.

При этом скатные металлические крыши можно менять круглогодично, во время ремонта старое покрытие заменяют оцинкованным металлом, утепляют чердачное перекрытие, что повышает энергоэффективность здания.

Московская программа капитального ремонта включает около 30 тыс. домов общей площадью более 300 млн кв. м. За время реализации программы с 2015 года выполнены работы по ремонту свыше 8 тыс. крыш жилых домов.