Людям с инвалидностью в Донбассе разрешили заочно переоформлять документы

Это решение распространится на ситуации, когда необходимо заменить на российские выданные украинскими структурами и независимыми ДНР и ЛНР до 1 марта 2023 документы

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Переосвидетельствование для получения российских документов у получивших инвалидность на производстве или в результате профзаболеваний в Донбассе и Новороссии станет заочным - перестанет требовать личного присутствия гражданина. Такое постановление правительства РФ подписал его председатель Михаил Мишустин. Документ есть распоряжении ТАСС.

Решение распространится на ситуации, когда необходимо заменить на российские выданные украинскими структурами и независимыми ДНР и ЛНР до 1 марта 2023 документы. Переосвидетельствование до 2026 года необходимо инвалидам в Донбассе и Новороссии, чтобы сохранить положенные выплаты.

Принятая мера призвана позволить быстрее переоформлять документы и избежать образования очередей. В переосвидетельствовании, по оценкам кабмина, нуждается более 60 тыс. человек.