Калининградцев предупредили о фейках по прекращению соцвыплат

Жителей призвали быть бдительным и всегда проверять поступающую информацию

КАЛИНИНГРАД, 17 октября. /ТАСС/. Сообщения жителям Калининградской области якобы от имени губернатора о приостановке выплат всех субсидий из-за приоритетного финансирования оборонных расходов являются фейковыми, заверили в пресс-службе губернатора Алексея Беспрозванных.

"Сегодня в регионе была зафиксирована рассылка фейкового постановления от имени губернатора Калининградской области Алексея Беспрозванных о приостановке с 1 ноября 2025 года всех видов субсидий в связи необходимостью приоритетного финансирования оборонных расходов", - говорится в сообщении. Власти напомнили, что только за текущую неделю в Калининградской области зафиксировано пять фейковых рассылок по разным темам. В пресс-службе губернатора Беспрозванных призвали население быть бдительным и всегда проверять поступающую информацию.