Россияне более 1 тыс. раз пожаловались на проблемы с интернетом в домах

Жалобы на управляющие компании, которые не дают выбрать провайдера интернета, принимаются с начала октября

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. При помощи формы на "Госуслугах" для жалоб на проблемы с интернетом в многоквартирных домах поступило более 1 тыс. обращений за полмесяца, сообщили журналистам в Минцифры РФ.

"На проблемы с подключением интернета в многоквартирном доме при помощи обновленной формы, которая заработала 2 октября, уже пожаловалось более 1 тыс. раз", - сообщили в министерстве.

Там в очередной раз заявили, что, несмотря на закон о беспрепятственном доступе операторов связи в МКД, "проблемы по-прежнему остаются".

Жалобы на управляющие компании, которые не дают выбрать провайдера интернета, принимаются с начала октября. К жалобе можно прикрепить переписку с УК, ответы ведомств, организаций.

Минцифры обещает перенаправить эти документы в прокуратуру. Срок рассмотрения обращения составляет до 30 дней, на "Госуслугах" можно следить за статусом его обработки.