Кобзев предложил не проводить реорганизацию в энергетике в отопительный сезон

Председатель комиссии Госсовета по направлению "Энергетика" Айсен Николаев поддержал предложение губернатора Иркутской области

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев предложил не проводить организационные мероприятия в сфере электроэнергетики во время осенне-зимнего отопительного сезона. Об этом он сообщил на заседании комиссии Госсовета по направлению "Энергетика".

"Никогда не должны проходить какие-то организационные мероприятия, когда идет осенне-зимний отопительный сезон. У нас есть межсезонье, пожалуйста, вносите все изменения, которые есть. <...> Например, <...> 5 сентября, уже начало отопительного сезона, мы начинаем усиленно создавать какую-то нервозность у разных организаций, которые обеспечивают безопасность, в том числе энергетическую", - сказал он.

Председатель комиссии Госсовета по направлению "Энергетика", глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев поддержал предложение Кобзева. "Поддерживаю необходимость проводить реорганизацию в энергетике только в межсезонье. Для северных регионов это вопрос надежности и безопасности, поскольку любые изменения в отопительный сезон могут привести к сбоям и чрезвычайным ситуациям", - подчеркнул он.