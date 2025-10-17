OpenAI запретила использовать образ Мартина Лютера Кинга - младшего в Sora

Решение компании связано с тем, что некоторые пользователи приложения "создавали неуважительные изображения" Кинга

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 17 октября. /ТАСС/. Американская компания OpenAI, разработчик нейросети ChatGPT, запретила использовать образ Мартина Лютера Кинга - младшего при создании видео в своем аналоге TikTok - приложении Sora. Об этом сообщила пресс-служба компании.

"По запросу Фонда Мартина Лютера Кинга - младшего OpenAI приостанавливает генерацию [видео] с изображением Кинга с целью усиления защиты исторических личностей", - говорится в заявлении.

Решение компании связано с тем, что некоторые пользователи приложения Sora "создавали неуважительные изображения" Кинга.

В OpenAI подчеркнули, что заинтересованы в предоставлении свободы слова при изображении исторических личностей, однако их представители могут запрашивать запрет на использование образов в роликах в Sora.

Информация о подготовке OpenAI к запуску собственного аналога TikTok появилась в конце сентября. В нем пользователи с помощью Sora - инструмента для создания ИИ-видео OpenAI - могут создавать ролики длительностью до 10 секунд. При этом загрузка фото и видео с устройства недоступна, весь контент в приложении сгенерирован нейросетями.

В 2022 году OpenAI представила сервис ChatGPT, способный взаимодействовать с пользователями в диалоговом режиме. Чат-бот может отвечать на уточняющие вопросы, признавать свои ошибки, оспаривать неверные предпосылки и отклонять неуместные запросы. В августе новая модель искусственного интеллекта GPT-5 для чат-бота ChatGPT стала доступной для всех пользователей. Она может помогать проводить исследования, анализировать данные, заниматься программированием и решением задач.