В Новосибирске открыли одно из наиболее передовых отделений реабилитации

Это первое в регионе специализированное отделение реабилитации травматолого-ортопедического профиля

НОВОСИБИРСК, 17 октября. /ТАСС/. Одно из передовых отделений реабилитации травматолого-ортопедического профиля открылось в Новосибирске на базе городской клинической больницы. В нем используется самое современное оборудование для разработки суставов, сообщает пресс-служба правительства Новосибирской области.

"В Новосибирске по нацпроекту открыли одно из наиболее передовых отделений реабилитации в России. Всего за полгода здесь полностью отремонтировали один из этажей хирургического корпуса, закупили более 200 единиц современного медицинского оборудования", - говорится в сообщении.

Сюда на второй этап реабилитации направляют пациентов после операций на суставах, скелетных травм. Главный врач городской клинической больницы №25, где открылось отделение, Сергей Астраков подчеркнул, что по уровню оборудования отделение занимает одно из первых мест в РФ. Здесь есть системы вертикализации, механоаппараты для разработки суставов, беговые дорожки, лестницы, велоэргометры, стабилоплатформы с биологической обратной связью, системы виртуальной реальности, экзоскелеты, аппараты для физиолечения.

Вице-губернатор Константин Хальзов отметил, что это первое в регионе специализированное отделение реабилитации травматолого-ортопедического профиля.