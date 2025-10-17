Погибшего в Запорожье разведчика представили к званию Героя РФ посмертно

Василий Марзоев с детства решил пойти по стопам старших и связать жизнь с военной службой, отметил глава РСО Сергей Меняйло

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Сын командующего 18-й общевойсковой армией Южного военного округа, генерал-лейтенанта Аркадия Марзоева Василий, погиб в ходе выполнения боевых задач на Запорожском направлении. Его представили к званию Героя России посмертно, написал в своем Telegram-канале глава РСО Сергей Меняйло.

"Получил тяжелые новости: при выполнении боевых задач на Запорожском направлении погиб гвардии лейтенант, командир разведывательного взвода 108-го парашютно-десантного полка 7-й десантно-штурмовой дивизии Василий Марзоев. Василий - сын командующего 18-й общевойсковой армией Южного военного округа, генерал-лейтенанта Аркадия Марзоева и племянник Станислава Марзоева, с которым мы вместе выполняли задачи во время КТО на Кавказе. К сожалению, Станислав тоже погиб при исполнении воинского долга. За боевые заслуги в зоне специальной военной операции Василий Марзоев представлен к званию Героя России посмертно", - написал Меняйло.

По его словам, Василий Марзоев с детства решил пойти по стопам старших и связать жизнь с военной службой. "Любящий сын, мужественный боец, верный друг - таким его запомнят родные, сослуживцы и все, кто его знал. Мои соболезнования семье и близким. Для нас всех это тяжелая утрата. Быть воином - жить вечно", - добавил Меняйло.