На форуме "Российская креативная неделя - Город" пройдет почти 40 сессий

В мероприятии поучаствуют более 80 экспертов

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Форум "Российская креативная неделя - Город", который пройдет в Альметьевске (Республика Татарстан) 30-31 октября, будет насчитывать почти 40 сессий. Об этом сообщила президент АНО "Креативная экономика", директор форума "Российская креативная неделя" Марина Монгуш на пресс-конференции в ТАСС.

"Новый формат, который мы делаем впервые. <...> Всего будет больше 80 экспертов, федерального и международного уровней. 37 сессий мы проведем", - сказала Монгуш.

Форум будет включать в себя пять основных треков: "Креативная экономика как индустрия ценностей", "Традиции в новом формате: креативные решения для современного рынка", "Город будущего: стратегии комфортного пространства", "Креативная экосистема: от пространства к сообществу", "Лаборатория креативных решений".

"Будет пленарная сессия "Татарстан - экономика будущего. Развитие креативных городов". Потому что Альметьевск становится городом визионером и своим примером показывает новую методику развития не в сырьевую, а в креативную [эпоху]", - добавила Монгуш.

Также, по ее словам, в рамках форума пройдут стратегические сессии, на которых участники будут активно работать командами.

"Каждый город уникален. И сегодня перед управленцами городов, мэрами стоит новая задача - осознать, как развивать территорию в эпоху креативную. <...> И для нас это прецедент, который важен не только для Татарстана. Для нас это опыт, который пойдет в обширную федеральную практику", - сказала она.

О форуме

Как сообщается на сайте форума, его основная задача - представить потенциал Татарстана в разработке комплексных мер для стратегического развития креативных индустрий, а также определить роль городов-визионеров в реализации передовых проектов. Форум представит новые идеи и сценарии развития территорий и городов в эпоху креативной экономики, лучшие практики устойчивого развития города, возможности креативных индустрий в формировании кадров будущего, перспективы влияния территориального культурного кода на формирование креативного продукта.