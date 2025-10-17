В колледжи на бюджет поступили 98% школьников, сдавших два предмета на ОГЭ

Некоторые из тех, кто не попал в учреждение СПО, решили досдать два экзамена осенью и пойти в 10-й класс

Редакция сайта ТАСС

ЛИПЕЦК, 17 октября. /ТАСС/. Число выпускников 9-х классов, которые в рамках эксперимента по упрощенной сдаче ОГЭ сдавали только два экзамена и поступили в учреждения СПО на бюджет, составило 98% от общего числа. Об этом сообщил директор департамента государственной политики в сфере среднего профессионального образования и профессионального обучения Виктор Неумывакин на коллегии Министерства просвещения Российской Федерации, посвященной итогам ряда ключевых проектов ведомства и планам по реализации актуальных инициатив в системе образования и воспитания.

"98% выпускников, которые выбрали итоговую аттестацию в рамках эксперимента, поступили на бюджетные места в колледжи и техникумы", - сказал он.

Неумывакин также отметил, что некоторые школьники, которые не поступили в колледжи, решили досдать два экзамена осенью и пойти в 10-й класс. Другие вышли на работу и планируют вернуться к обучению позже, третьи - выбрали уйти в армию.

Число тех, кто поступил в колледжи, подведомственные субъектам РФ, участвующим в эксперименте, составило 37,5 тыс. человек. Почти 9 тыс. поступили в федеральные или частные организации, уточнил директор департамента.

Об эксперименте

В апреле президент РФ Владимир Путин подписал закон, позволяющий сдавать только два предмета на ОГЭ школьникам, которые не идут в 10-й класс. Новые нормы уже действуют в Москве, Петербурге и Липецкой области.

Позже министр просвещения РФ Сергей Кравцов сообщил о намерении министерства продлить эксперимент до 2029 года и расширить его действие еще на три региона: Республику Татарстан, Ростовскую и Тюменскую области. Позже в Министерстве образования Московской области заявили о намерении региона присоединиться к эксперименту по упрощенному поступлению в колледжи после девятого класса.