В Белгородской области 21 участник СВО заключил договор на получение земли

Еще 57 договоров находятся в стадии оформления

Редакция сайта ТАСС

БЕЛГОРОД, 17 октября. /ТАСС/. Около 370 заявок от участников СВО на получение земельных участков в Белгородской области по льготным условиям получено с начала октября. Уже 21 военнослужащий заключил договор, а 57 находятся в стадии оформления, сообщил журналистам губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Видим, что услуга и помощь востребованы, поэтому будем максимально оказывать внимание реализации программы. Понимаем, что строительство нового дома для наших бойцов, которые сейчас с оружием в руках защищают нас с вами, - очень важная задача. Будем максимально стараться им помочь", - подчеркнул Гладков.

Отмечается, что земельный участок предоставляется участнику СВО путем заключения договора купли-продажи. В случае безвозмездной передачи у физического лица возникло бы обязательство уплатить налог на доходы от кадастровой стоимости участка.

По данным главы области, у военнослужащих есть возможность построить дом на собственном участке по символической цене. "Мы сделали все для того, чтобы снизить финансовую нагрузку на семьи наших бойцов до минимума. Главное условие - освоить участки и построить дома в течение пяти лет", - сообщил Гладков.