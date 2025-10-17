Мишустин поздравил коллектив RT с 20-летием

Премьер-министр считает информационную независимость важнейшей составляющей суверенитета

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин © Дмитрий Астахов/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин считает информационную независимость важнейшей составляющей суверенитета в современном мире. Такое мнение руководитель правительства высказал в телеграмме, адресованной коллективу телеканала RT по случаю его 20-летия.

"В современном мире информационная независимость - важнейшая составляющая суверенитета, как и политическая или экономическая самостоятельность", - подчеркнул Мишустин.

По его оценке, канал со дня основания успешно формирует имидж России на международном уровне, последовательно отстаивает принципы свободы слова, борется с односторонней трактовкой событий и искажением исторической правды, а также рассказывает о подвигах наших защитников с первых дней специальной военной операции. "Журналисты RT всегда на передовой и с риском для жизни передают репортажи из горячих точек. Это требует не только высокого профессионализма, но и мужества, преданности делу", - подчеркнул Мишустин.

По словам премьера, бренд RT знают миллионы зрителей нашей страны и за ее пределами. "И сегодня продолжаете выполнять свою миссию с достоинством и ответственностью, сохраняя верность лучшим журналистским стандартам, остаетесь авторитетным источником оперативной и объективной информации. Желаю вам дальнейшего развития, новых творческих проектов и интересных идей", - подытожил глава правительства, пожелав сотрудникам СМИ крепкого здоровья и благополучия.