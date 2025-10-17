В Подмосковье водителям рекомендовали менять шины в конце октября

В Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры региона призвали ориентироваться на погодные условия

МОСКВА. 17 октября. /ТАСС/. Автомобилистам Московской области рекомендуется менять летнюю резину на зимнюю при устойчивом похолодании до плюс 7 градусов. В регионе такая погода прогнозируется в конце октября - начале ноября, сообщили ТАСС в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

"По правилам, зимние шины необходимо устанавливать с 1 декабря по 1 марта. Однако автомобилистам мы рекомендуем ориентироваться на погодные условия - при устойчивом похолодании ниже плюс 7 градусов уже следует переходить на зимнюю резину. Такая погода в Подмосковье прогнозируется в конце октября - начале ноября", - сказали в пресс-службе.

Там добавили, что многие автомобилисты выбирают на зиму "липучки" - такая резина отлично подходят для тех, кто ездит в городе в период межсезонья и первых заморозков. "Липучки" хорошо прилегают к мокрому асфальту, но на льду уже могут провести себя непредсказуемо. А вот шипованные шины лучше себя ведут на заснеженных и обледенелых участках и больше подходят для тех, кто ездит преимущественно за городом.