Бывшая жена Галицкого подала иск о разделе имущества
11:25
МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Пресненский суд Москвы принял к производству исковое заявление Алии Галицкой к бывшему мужу Александру Галицкому, который был членом совета директоров Альфа-банка. Об этом ТАСС сообщили в суде.
"Истец Галицкая А. Ж. подала исковое заявление о разделе совместно нажитого имущества к ответчику Галицкому А. В. Суд принял исковое заявление к производству", - сообщили в суде.
Галицкий - бизнесмен и предприниматель, до недавнего времени был членом совета директоров Альфа-Банка. В марте 2022 года он и Сергей Мацоцкий покинули эту структуру.