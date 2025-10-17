Реклама на ТАСС
Бывшая жена Галицкого подала иск о разделе имущества

Александр Галицкий был членом совета директоров Альфа-банка
Редакция сайта ТАСС
11:25

Александр Галицкий

© Сергей Бобылев/ ТАСС

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Пресненский суд Москвы принял к производству исковое заявление Алии Галицкой к бывшему мужу Александру Галицкому, который был членом совета директоров Альфа-банка. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Истец Галицкая А. Ж. подала исковое заявление о разделе совместно нажитого имущества к ответчику Галицкому А. В. Суд принял исковое заявление к производству", - сообщили в суде.

Галицкий - бизнесмен и предприниматель, до недавнего времени был членом совета директоров Альфа-Банка. В марте 2022 года он и Сергей Мацоцкий покинули эту структуру. 

